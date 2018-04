Rajoy diu que Puigdemont no ha estat investit «gràcies a l'actuació del govern» espanyol

«La Llei mana més que qualsevol president, qualsevol partit i qualsevol propòsit»

Actualitzada 08/04/2018 a les 16:36

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s’ha vantat aquest diumenge d’haver evitat la investidura del president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont. «Gràcies a l’actuació del govern, un processat per la justícia no presideix la Generalitat de Catalunya», ha afirmat després de recordar que el seu executiu va assumir la «responsabilitat d’actuar» per «frenar la investidura il·legal de Puigdemont» malgrat «les crítiques i la incomprensió» que va generar aquesta estratègia. Per Rajoy, «les decisions de la justícia s’han de respectar i acatar quan agraden i quan no agraden tant, i ha quedat clar que la llei mana més que qualsevol president, qualsevol partit i qualsevol propòsit». També ha apuntat que ara «el més urgent» és que Catalunya «compti amb president viable amb els suports suficients i que sigui quines siguin les seves idees respecti la llei, governi per tots els catalans i treballi per reconstruïr la convivència que el procés s’ha endut per endavant».