L'ANC no varia el seu posicionament i reclama investir Puigdemont

«Internacionalitza millor la nostra causa i reflecteix millor el sentiment majoritari de l'electorat independentista», considera l'entitat

Actualitzada 08/04/2018 a les 12:23

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) manté el seu posicionament i reclama investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. «Aquesta investidura és la que internacionalitza millor la nostra causa i reflecteix millor el sentiment majoritari de l'electorat independentista», insisteix l'ANC en un comunicat fet públic aquest diumenge hores després que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi tornat a proposar el número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, com a candidat. «L'Assemblea entén la proposta d'investidura de Jordi Sànchez dins de l'estratègia de defensa jurídica i de denúncia de la vulneració de drets fonamentals per part de les institucions espanyoles», han assenyalat des de l'ANC, tot recordant la resolució de l'ONU que demana a l'estat espanyol garantir els «drets polítics» de Sànchez. «Ara bé, des de l'Assemblea creiem que a banda de l'estratègia jurídica, és fonamental la resposta política a aquest embat democràtic», han reiterat.«I aquesta resposta ha de tenir com a centre el respecte al principi democràtic i a la sobirania del poble català, i per tant passa necessàriament per la investidura del president il·legítimament destituït, Carles Puigdemont, legitimat de nou per les urnes del 21-D», han conclòs des de l'ANC.