Puigdemont reclama a l'Estat que deixi d'entorpir el Parlament: «Sànchez té intactes els seus drets i pot ser president»

El líder de JxCat fixa la seva residència a Berlín mentre dura el procés judicial i assegura que després té la intenció de tornar a Brussel·les i seguir viatjant per Europa

Actualitzada 07/04/2018 a les 13:04

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha reclamat a l'Estat que canviï d'actitud i deixi d'entorpir el Parlament. En una roda de premsa des de Berlín (Alemanya) -la primera des que va sortir ahir de la presó de Neumünster-, el president destituït ha constatat que el candidat a la investidura, Jordi Sànchez, «té intactes els seus drets com a diputat» i que, per tant, «pot ser elegit president». Davant d'una gran expectació mediàtica al centre de l'Aquarium de Berlín, Puigdemont ha explicat que fixarà la seva residència a la capital bavaresa mentre duri el procés judicial, ja que ha de comparèixer setmanalment davant la justícia alemanya. Tot i això, ha afegit que un cop acabi aquest procés té la intenció de tornar a Brussel·les i seguir viatjant per Europa.