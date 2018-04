El govern espanyol i el PP critiquen la ministra de Justícia alemanya i l'acusen de polititzar una qüestió «judicial»

Dastis qualifica les declaracions de Barley de «desafortunades» i La Moncloa diu que trenquen el guió del govern de Merkel

Actualitzada 07/04/2018 a les 13:54

Rajoy diu que cal «acatar» però recorda la posició de la fiscalia

Les manifestacions de la ministra alemanya de Justícia, Katrina Barley, donant suport a la decisió del jutge d’Schleswig-Holstein d’alliberar Carles Puigdemont han generat malestar al sí del govern espanyol i del PP, que ha aprofitat la Convenció que celebra a Sevilla per carregar contra el que consideren una ingerència política de la ministra socialdemòcrata sobre una qüestió «judicial». El ministre d’Exteriors, Alfonso Dastis, ha obert foc amb unes manifestacions on ha assegurat que les declaracions de Barley són «un tant desafortunades» perquè «l’euroordre es va establir a la Unió Europea per abordar aquesta qüestió entre jutges, separant-ho de les opinions polítiques». «Entrar a comentar decisions dels jutges no ens sembla el més apropiat en aquest moment». Fonts de l’executiu espanyol han desatacat que la ministra de Justícia ha «sortit del guió» marcat fins ara per l’executiu d’Angela Merkel, tot recordant a més que Barley és membre de l’SPD, el soci socialdemòcrata de la CDU al govern alemany.El president del PPC, Xavier García Albiol, també ha advertit aquest dissabte des de la Convenció del PP a Sevilla que el funcionament actual del sistema de l'euroordre que ha fet possible que un jutge alemany alliberi el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pot malmetre la «confiança» dels ciutadans espanyols en les institucions europees.«Jo crec que si es desitja que els espanyols tinguem confiança en el conjunt d’institucions de la UE aquestes qüestions s’haurien de resoldre, perquè donen molt poca credibilitat», ha dit.Segons Albiol, cal pensar en una modificació del sistema de l’euroordre, perquè «des de la lògica del carrer no té sentit que un tribunal que és el màxim òrgan d’un país de la UE dicti una resolució o una euroordre de detenció, i que un tribunal regional d’un altre país de la UE tombi, modifiqui o esmeni aquesta euroordre d’un altre país de la UE».Preguntat per aquesta qüestió el president del govern espanyol ha evitat carregar contra la ministra i ha assegurat que no ha parlat amb la canceller alemanya, Angela Merkel, «ni té pensat fer-ho» perquè «aquesta és una qüestió dels tribunals» i aquest és un tema «absolutament judicial».