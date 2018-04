El president del Parlament té previst anunciar avui mateix el nom del candidat però no la data del ple d'investidura

Actualitzada 06/04/2018 a les 12:32

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà aquest divendres al migdia una nova ronda de consultes telefòniques amb els representants de les formacions parlamentàries per proposar a la cambra un candidat o una candidata a la presidència de la Generalitat. JxCat va oficialitzar ahir Jordi Sànchez com el seu nou candidat, després que Jordi Turull renunciés a la investidura. Torrent té l'objectiu d'anunciar el nom del nou candidat -a priori Sànchez-, però no la data del ple d'investidura.