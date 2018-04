Torrent té intenció d'investir Sànchez la setmana que ve, segons Domènech

El portaveu d'En Comú Podem li trasllada la «necessitat» de procedir a una «investidura efectiva»

Actualitzada 06/04/2018 a les 19:54

El president del Parlament, Roger Torrent, té intenció d'investir Jordi Sànchez la setmana que ve, segons ha informat Xavier Domènech, el portaveu d'En Comú Podem, després de la trobada que ambdós han mantingut en el marc de la quarta ronda de contactes que Torrent està fent amb els partits de l'arc català per intentar tirar endavant un ple d'investidura.Domènech li ha traslladat la necessitat de procedir a una «investidura efectiva» per poder recuperar l'autogovern i defensar tots els drets polítics, inclòs el del mateix Sànchez. Domènech ha afegit que, en tot cas, l'expresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i número dos de la llista de Junts per Catalunya no és el candidat de la formació que lidera.