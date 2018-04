Rajoy «molest» i el PP «preocupat» pel revés judicial sobre Puigdemont

Els populars lamenten el «canvi de tornes» sobtat i l'atribueixen a la «mala imatge» exterior de l'Estat

Actualitzada 06/04/2018 a les 20:32

L’alliberament de Carles Puigdemont per part de la justícia alemanya ha generat un enorme malestar al sí de les files del PP i a l’entorn del president espanyol, que segons fonts populars està «molest» davant un revés que posa contra les cordes l’estratègia judicial del Tribunal Suprem. Les mateixes fonts admeten «preocupació» al sí del partit per una situació «que s’ha complicat» i ha «canviat les tornes» en qüestió de dies. Els populars no s’esperaven una resolució «ni tan ràpida ni en aquest sentit» i apunten ja que l’actitud de la justícia alemanya «posa en dubte» l’essència de la Unió Europea. «Hem passat d’un Puigdemont detingut a punt de ser extradit per rebel·lió a un Puigdemont alliberat, sense rebel·lió, que potser ni tan sols pot ser jutjat per malversació, amb els consellers de Brussel·les en llibertat i amb una investigació oberta a Bèlgica per la balisa al cotxe», apunten aquestes fonts.La qüestió ha generat impacte ja en alguns dels plantejaments que el PP preveu desplegar en aquesta Convenció de Sevilla, on previsiblement acabarà emergint algun tipus de crítica pel maltracte que al seu entendre ha dispensat la justícia alemanya, belga, suïssa i britànica a les peticions de la justícia espanyola.Segons aquestes fonts, la resolució del jutge d’Schleswig-Holstein suposa un revés no només per a la justícia espanyola, sinó que també posa en qüestió el sentit de la Unió Europea. «S’ha posat en entredit la confiança entre els països» que explica la Unió, apunten tot recordant que a l’Estat s’ha produït un intent de «cop d’Estat».Diverses veus de la direcció del PP coincideixen a apuntar que al rerefons d’aquesta situació hi ha una «mala imatge» de l’Estat a la resta d’Europa, on encara existeix –diuen- la idea duna Espanya retrògrada i ancorada al franquisme. A més, apunten, l’alliberament de Puigdemont ha alimentat el relat dels independentistes que contraposen una Espanya antidemòcrata a Europa.En tot cas, aquestes veus consideren que la situació processal de Puigdemont no és irreversible i confien en les maniobres de la Fiscalia i del jutge Llarena per aconseguir jutjat-lo a l’Estat. En aquest sentit, matisen que la decisió del jutge d’Schleswig-Holstein no hauria agradat ni al govern ni al Tribunal Suprem alemany.La qüestió s’abordarà aquest dissabte en dues taules de la Convenció del PP. La primera a les 10.00 h sota el títol El secessionisme català amb la ministra Dolors Montserrat, el diputat del PPC Jordi Roca i el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramón García Hernández. La segona a les 11.30 amb el títol Espanya: Un gran país amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, els ministres De la Serna i Méndez de Vigo, el president de Societat Civil Catalana, José Rusiñol, i el vicepresident del Grup Popular Europeu, Paulo Rangel.