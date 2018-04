Puigdemont es trasllada a Berlín per «qüestions legals» després de sortir de presó

Segurament farà una roda de premsa des de la capital alemanya

Actualitzada 06/04/2018 a les 14:53

Carles Puigdemont es trasllada a Berlín per «qüestions legals» després de sortir de la presó de Neumünster, segons han informat fonts de JxCat. Inicialment estava previst que el president destituït oferís una roda de premsa a les 18 hores de la tarda des de Neumünster mateix, però poc després de sortir de la presó s'ha fet pública l'anul·lació d'aquesta compareixença.Segons fonts de JxCat, Puigdemont convocarà la premsa segurament des de Berlin, que es troba a més de 300 quilòmetres de la presó, però no han concretat quan es produirà. El líder de JxCat ha fet una crida al diàleg i a la presó just després de quedar lliure i també ha afegit que «és una vergonya per Europa que hi hagi presos polítics».