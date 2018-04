Puigdemont insta a «mantenir la posició» mirar el futur amb optimisme i «no recular en cap moment»

El líder de JxCAT fa una crida a reivindicar la feina feta i creu que és «qüestió de temps» assolir els objectius

El líder de Junts per Catalunya (JxCAT) i president destituït, Carles Puigdemont, ha instat a «mantenir la posició» i «no recular en cap moment». «S'ha de mirar el futur amb esperança i optimisme, perquè hi tenim dret; tenim el dret que no ens robin el nostre futur», ha afirmat en una piulada a les xarxes socials. Es tracta d'un extracte de l'entrevista que El Punt Avui i va fer el passat dimecres a la presó alemanya de Neümunster, abans que aquest dijous la justícia alemanya decretés la seva llibertat sota fiança. En l'entrevista, Puigdemont crida a «reivindicar la feina feta» i assegura que malgrat les «provocacions» que han tingut i les que vindran, els independentistes se'n sortiran. «Només és qüestió de temps», apunta.En el moment de l'entrevista, el passat dimecres, Puigdemont defensava que el que calia era defensar la candidatura de Jordi Sànchez després de la resolució de l'ONU i assegurava que «no s'entendria que no s'investís».Puigdemont reconeixia que el conflicte serà llarg i per això calia mantenir-se «dempeus». «Que les urgències personals i dels partits no ens distreguin de l'objectiu final pel qual som aquí», assegurava. Exigia també «màxima unitat i determinació» als partits polítics «per damunt de les seves diferències» i afirmava que no s'entendria que en un moment com l'actual «les decisions les marquessin les diferències entre els partits polítics».El també diputat explicava que pensa sovint en els presos i reflexionava que, sigui d'on sigui, s'havia de continuar endavant. Tot i això, afegia: «Però és evident que des de la presó no es pot fer el mateix que des de l'exili; per això vaig escollir l'exili per treballar per la República. Des de la presó és molt més complicat».Sobre la seva detenció a Alemanya, explica que no comptava ser detingut i que la seva intenció era anar a Bèlgica, on assegura que l'esperava la seva família, i posar-se «a disposició de la justícia belga». «Com es pot arribar a dir que em vaig deixar detenir si m'estava esperant la meva dona i les filles?», pregunta.