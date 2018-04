La CUP nega cap acord per investir Sànchez i insisteix que el seu candidat és Puigdemont

Riera torna a oferir-se per entrar a la Mesa si és per facilitar que el líder de JxCat torni a ser president ja que és el dirigent «més legitimat internacionalment»

Actualitzada 06/04/2018 a les 13:23

O Puigdemont o Puigdemont. La CUP no preveu canviar les quatre abstencions dels seus diputats per investir l'actual candidat a la investidura, Jordi Sànchez. Així ho ha explicat el diputat anticapitalista Carles Riera en una roda de premsa al Parlament aquest divendres al matí. Després que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, anunciés aquest matí que JxCat ja tenia «lligat» amb ERC i la CUP investir Sànchez en segona volta, Riera ha negat cap acord per fer president l'exlíder de l'ANC. De fet, els cupaires insisteixen que el seu candidat és Carles Puigdemont: «Avui és més fort que abans», ha proclamat Riera, després que la justícia alemanya el deixés en llibertat sota fiança. En aquest sentit, el diputat de la CUP ha tornat a oferir el seu subgrup parlamentari per entrar a la Mesa si és per facilitar la investidura de Puigdemont, que és qui creuen que té «més legitimitat internacional» ara mateix.Riera ha obert la porta, això sí, a investir Sànchez en l'hipotètic cas que JxCat i ERC presentin a la CUP un programa de Govern nítidament rupturista, i per tant no autonòmic: «Podríem repensar els vots si a la taula hi ha un programa republicà, però no se'ns ha fet arribar», ha apuntat. Així doncs, la CUP només es planteja donar suport a una possible investidura de Puigdemont perquè és l'únic candidat que, al seu parer, representa un «embat democràtic» a l'Estat. En canvi, els anticapitalistes creuen que Sànchez és una figura que busca adequar la investidura a la legalitat espanyola, a l'Estatut i a la Constitució.De fet, la CUP ha criticat amb duresa que es convoqui el ple d'investidura de Sànchez «sabent que no serà exitós», tal i com ja va passar amb Turull: «Des del punt de vista polític és absolutament incomprensible, sembla una voluntat de tirar-se un tret al peu», ha constatat Riera. Així mateix, el diputat cupaire també ha fet notar que abans no corria el rellotge, però que amb la investidura fallida de Turull JxCat i ERC van «decidir» posar-lo en marxa. Sigui com sigui, la CUP es manté en donar quatre vots favorables només a Puigdemont, que és qui creuen que té més legitimitat internacional, així com de la societat catalana: «A què esperen?», ha preguntat indirectament als dos altres grups independentistes.Riera ha reiterat que el ple no es convoca fruit de cap acord amb la CUP, i ha insistit que els anticapitalistes estan disposats a investir «immediatament» Puigdemont com a símbol de «l'embat democràtic» contra l'Estat. Al parer de Riera, qualsevol altra candidat és un intent «d'adaptació i adequació» a la legalitat espanyola, i l'única manera d'obeir als resultats de l'1-O i el 21-D és que la investidura sigui el «primer acte de sobirania» de la legislatura.