Les entitats han pagat la fiança amb la caixa de solidaritat

Actualitzada 06/04/2018 a les 08:13

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i Òmnium Cultural han pagat els 75.000 euros de fiança que la justícia alemanya ha imposat a Carles Puigdemont per poder sortir de la presó de Neumünster. Els diners s'han pagat a través de l'anomenada caixa de solidaritat, que s'omple amb les aportacions que la ciutadania fa a través d'iniciatives de les entitats com la venda de llacets grocs. ANC i Òmnium han anunciat també que gràcies a aquesta caixa s'han pagat prop de 4 milions d'euros en fiances. Cal recordar que el tribunal de Schleswig-Holstein ha decidit deixar en llibertat amb fiança Carles Puigdemont i no extradir-lo pel delicte de rebel·lió. Ara continuarà investigant si l'extradeix pel del malversació de fons públics.