Albiol diu a Torrent que amb qui ha de parlar per proposar Sànchez «és amb el jutge Llarena»

El president del PPC acusa el president del Parlament de «persistència en el bloqueig»

Actualitzada 06/04/2018 a les 17:00

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha alertat el president del Parlament, Roger Torrent, que «amb qui ha de parlar per proposar a Jordi Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat és amb el jutge Llarena». Albiol li ho ha dit durant la conversa telefònica que ha mantingut amb Torrent amb motiu de la nova ronda de consultes telefònica iniciada pel president de la cambra catalana, durant la qual li ha recordat la «condició» de Sànchez i que el passat mes de març el magistrat va impedir que el número dos de JxCAT assistís al ple convocat per a la seva investidura. El popular ha criticat la «persistència en el bloqueig» provocada per Torrent proposant candidats «que no es poden investir». «Es fa evident que l'estratègia dels independentistes no és tenir un govern efectiu que treballi per a tots els catalans, és provocar contínuament el conflicte amb les institucions de l'Estat», ha manifestat.El president del PPC ha lamentat l'«ús de les institucions que fan els separatistes, utilitzant-les al servei del seu discurs partidista i cada cop més allunya de les preocupacions i els problemes de la ciutadania».