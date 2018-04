Vox es coordina amb advocats alemanys per aconseguir jutjar per rebel·lió a Puigdemont

L'acusació popular al Suprem reacciona a la posada en llibertat del president de la Generalitat destituït

Els serveis jurídics del partit ultradretà Vox, acusació popular en la causa contra els polítics independentistes al Suprem, han anunciat aquest dijous al vespre que s'estan coordinant amb advocats alemanys per estudiar les «mesures legals oportunes» per aconseguir que el president de la Generalitat destituït Carles Puigdemont pugui ser finalment jutjat per tots els delictes de rebel·lió i malversació de fons públics.L'anunci arriba després que la justícia alemanya hagi deixat en llibertat sota fiança Puigdemont mentre estudia la possible extradició només per malversació, però no pas per rebel·lió.