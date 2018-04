Turull retira «provisionalment» la seva candidatura a la presidència de la Generalitat per deixar pas a Sànchez

El número 3 de JxCat defensa que és un «acte de justícia» tornar a intentar la investidura de Sànchez després de la resolució de l'ONU

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:44

Jordi Turull ha comunicat aquest dijous formalment al president del Parlament, Roger Torrent, que renuncia «provisionalment» a la seva candidatura a la presidència de la Generalitat per deixar pas a Jordi Sànchez. En la mateixa línia que ha expressat Carles Puigdemont, Turull considera que és un «acte de justícia» que Sànchez torni a ser candidat a la investidura després que les Nacions Unides hagin instat el govern espanyol a garantir els seus drets polítics com a mesura cautelar. Sànchez ja va ser candidat a la presidència de la Generalitat però va retirar la seva candidatura després que la justícia espanyola li negués la sortida de la presó per assistir al ple. Llavors es va decidir apostar per Turull, que després de sotmetre's a una primera votació fallida d'investidura va tornar a ingressar a la presó d'Estremera per ordre del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.Al parer de Turull, el comunicat del Comitè de Drets Humans de l'ONU fa palesa la «falta de garanties polítiques» a l'Estat, i evidencia que els drets polítics de les minories són vulnerats per una «justícia absolutament polititzada i al servei del poder central». Així mateix, el conseller destituït assevera que se sent «moralment i políticament emparat» per la mateixa resolució de l'ONU.En la carta, Turull recorda que el seu debat d'investidura va quedar «interromput» perquè va tornar a ingressar a la presó d'Estremera. Així, el número quatre de JxCat constata que la segona part de la seva investidura queda «pendent». «Però estic convençut que la situació política i jurídica sorgida de la decisió del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides aconsella deixar-la en suspens i procedir a la investidura del diputat Jordi Sánchez», conclou.