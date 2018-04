Sánchez respecta la decisió però veu «important» que s'extradeixi a l'Estat

El secretari general del PSOE considera que l'independentisme ha «d'emancipar-se» del president destituït pel 155

Actualitzada 05/04/2018 a les 21:44

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dit que respecta la decisió del tribunal d'Schlewsig-Holstein que ha deixat Puigdemont en llibertat sota fiança i ha descartat el delicte de rebel·lió per manca de violència. No obstant, Sánchez considera «important» que el president de la Generalitat destituït pel 155 s'extradeixi a l'Estat «perquè rendeixi comptes sobre els actes que va fer durant l'últim semestre del 2017», ha explicat aquesta tarda en el transcurs d'una entrevista a Ferraz amb els directors de Cinco Días i El Economista.El líder del PSOE ha assegurat que «tan perillós és judicialitzar la política com polititzar la justícia» i, per tant, ha afegit, cal «demostrar el màxim respecte a les decisions judicials». Sánchez també ha destacat la necessitat que a Catalunya es formi un govern «pel 100% dels catalans» i que s'obri, segons ha dit, una «legislatura autonomista» per recuperar la normalitat i que doni estabilitat econòmica.«Crec que l'independentisme el que ha de fer és emancipar-se de Puigdemont», ha dit Sánchez, que ha instat els independentistes a pensar «en el futur dels milions de catalans» i «l'estabilitat econòmica» que necessita Catalunya per tirar endavant, ha subratllat. «Aquesta és la clau. Però és una qüestió que hauran de resoldre ells», ha sentenciat.