Puigdemont exerceix el vot delegat per primera vegada aquesta legislatura

Artadi ha votat pel líder de JxCAT en la proposta de resolució de Cs que demanava la compareixença de Torrent al ple

Actualitzada 05/04/2018 a les 12:39

El líder de Junts per Catalunya (JxCAT), Carles Puigdemont, ha exercit per primera vegada el vot delegat en aquesta legislatura. La responsable de votar en nom seu ha estat la portaveu del grup parlamentari de JxCAT, Elsa Artadi, i ho ha fet per primer cop durant la proposta de resolució de Cs que demanava la compareixença del president del Parlament, Roger Torrent. Puigdemont va demanar delegar el vot la setmana passada i la Mesa ho va acceptar aquest dimarts. Cs, PSC-Units i PPC van presentar peticions de reconsideració d'aquesta decisió però les tres han estat rebutjades per l'òrgan de govern de la cambra aquest dijous, just abans del ple, per la qual cosa han donat el vistiplau a que Puigdemont pogués exercir el vot delegat des d'aquest ple.