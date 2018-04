Puigdemont aposta per recuperar Sànchez com a candidat a la investidura

El President destituït ha enviat una carta a JxCat defensant que cal «preservar» els drets de Sànchez com a candidat a la presidència després de la resolució de l'ONU

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:46

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, aposta per «preservar» els drets de Sànchez com a candidat a la presidència de la Generalitat aprofitant les mesures cautelars de l'ONU que insta l'Estat a garantir els seus drets polítics. A través d'una carta escrita des de la presó de Neumünster que s'ha llegit aquest matí a la reunió del grup parlamentari de JxCat, Puigdemont defensa que cal aprofitar «jurídicament i políticament» la resolució de les Nacions Unides. «Fer-ho és un acte de justícia que repara el dany causat pels poders de l’Estat espanyol. Fer-ho insta l’Estat a comportar-se com la resta de països d’Europa i a respectar els drets polítics de tothom, inclosos els drets polítics de les minories que voldria silenciar», defensa Puigdemont . Així doncs, tot i que Sànchez va retirar la seva candidatura a la investidura després que la justícia espanyola li negués sortir de presó per assistir al ple, ara Puigdemont manté que s'han de preservar els seus drets a ser candidat.En la carta, Puigdemont assegura que el comunicat de l'ONU és una «oportunitat sense precedents», que creu que cal aprofitar jurídicament i política per defensar la causa catalana a nivell internacional. Així doncs, el president destituït aposta per exigir a l'Estat el compliment de les mesures de l'ONU i preservar els drets de Sànchez com a candidat a encapçalar la Generalitat. Puigdemont sosté que l'Estat no es comporta de manera «democràtica» per voluntat pròpia, de manera que cal forçar que respongui a instàncies internacionals perquè té «l'obligació d'obeir».El líder de JxCat, a més, assevera que si l'Estat ignora el dret internacional i la petició del Comitè de Drets Humans de l'ONU demostrarà una vegada més que és «capaç de qualsevol cosa per alterar el normal funcionament de la democràcia a Catalunya».