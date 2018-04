La Moncloa «respecta» la decisió sobre Puigdemont

El govern espanyol assegura que «mai opina» sobre decisions judicials i «les respecta sempre, quan li agraden i quan no»

Actualitzada 05/04/2018 a les 21:40

El govern espanyol ha reaccionat aquest dijous a l’alliberament del president destituït, Carles Puigdemont, mitjançant un breu comunicat on es mostra «convençut que la justícia espanyola adoptarà les mesures més adequades davant aquesta nova circumstància per vetllar pel compliment de les lleis al nostre país».La Moncloa assegura que a hores d’ara «desconeix els termes exactes en que s’ha pronunciat el tribunal alemany» i «per tant no pot fer cap valoració». En tot cas, assegura que «mai opina» sobre les decisions judicials i «menys encara quan es tracta de decisions d’un tribunal d’un altre país», tot i que independentment d’aquest fet «les respecta sempre, quan li agraden i quan no».La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dijous que el seu executiu respecta la decisió de la justícia alemanya d’alliberar Carles Puigdemont, a qui no extraditarà, a més, per un delicte de rebel·lió. En declaracions després d’assistir a la presentació del premi Influentials a Madrid, Sáenz de Santamaría ha afirmat que en primer lloc caldrà esperar a la notificació de la decisió judicial «per conèixer bé la seva fonamentació», però ha apuntat que «de la mateixa manera que fa uns dies vam manifestar el respecte a la petició de la fiscalia alemanya, avui el mateix respecte a la decisió d’aquesta audiència territorial». «Som un estat que es caracteritza per respectar les decisions del tribunals, sigui quin sigui el sentit del pronunciament, i aquesta vegada ens comportarem de la mateixa manera».