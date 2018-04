La justícia alemanya deixa en llibertat a Puigdemont

L'Audiència de Schleswig-Holstein ha descartat delicte de rebel·lió i li ha imposat una fiança de 75.000 euros

Actualitzada 05/04/2018 a les 19:28

El tribunal d'Schlewsig-Holstein ha deixat en llibertat sota fiança el president destituït Carles Puigdemont i ha descartat acceptar la petició d'extradició pel delicte de rebel·lió, ja que considera que a Catalunya no hi va haver violència i que, en qualsevol cas, no se'n podria considerar al líder de JxCat el responsable. En un comunicat, el jutge d'Schleswig-Holstein ha explicat que només tramitarà la petició d'extradició del Suprem pel delicte de malversació de fons.La justícia alemanya ha imposat a Puigdemont una fiança de 75.000 euros, de manera que podrà sortir en llibertat mentre dura el procés. La justícia haurà de citar-lo ara a declarar, i la decisió final sobre si se l'extradeix, només per malversació, pot arribar en un termini màxim de dos mesos.En el seu comunicat, el tribunal d'Schleswig-Holstein assegura, també, que la justícia alemanya és imparcial i que no té constància que hi hagi una «persecució política» contra Puigdemont.