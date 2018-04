La fiscalia allarga sis mesos més la investigació contra alcaldes per col·laborar amb l'1-O

El ministeri públic vol aclarir ara si es van cedir locals municipals per a les votacions

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:35

La Fiscalia General de l'Estat ha allargat sis mesos més la investigació contra desenes d'alcaldes catalans per la seva suposada col·laboració amb el referèndum de l'1-O. La investigació es porta des de la Fiscalia Superior de Catalunya en el cas dels alcaldes que són diputats al Parlament i des de les fiscalies provincials i d'àrea en la resta de casos. A mitjans d'aquest mes està prevista una reunió entre els fiscals en cap d'àrea, fiscals provincials i el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, per tractar les diligències a practicar i unificar criteris.Segons ha publicat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat fonts fiscals a l'ACN, l'allargament de la investigació es produeix perquè els sis mesos establerts legalment per les diligències fiscals ja van caducar fa unes setmanes i calia arxivar-les, portar-les a un jutjat o allargar-les.Ara la investigació se centrarà en aclarir si els consistoris van cedir locals municipals per a les votacions. Per això, s'ha requerit a algunes policies locals perquè informin d'aquest aspecte.