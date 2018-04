La CUP aposta per investir Puigdemont després que hagi quedat en llibertat sota fiança a Alemanya

Aragonès diu que la decisió de la justícia alemanya posa de manifest que part de la judicatura espanyola actua «de manera persecutòria i antidemocràtica»

El diputat de la CUP Vidal Aragonès ha afirmat que el que tocaria ara és «anar a investir» Carles Puigdemont, després que aquest hagi quedat en llibertat sota fiança a Alemanya. Aragonès ha afegit que Puigdemont no és el seu candidat però sí el que aconseguiria «consens entre l'independentisme i pot fer avançar el procés des del punt de vista nacional».El diputat ha celebrat l'alliberament del líder de Junts per Catalunya (JxCAT) i ha afirmat que posa de manifest que part de la judicatura espanyola «actua de manera persecutòria i antidemocràtica» fent una «actuació de part» i «seguint allò que li dicta el govern espanyol». El cupaire ha explicat que, com ve defensant la CUP, «no hi havia cap motiu perquè Puigdemont fos detingut» i ha afegit que «no es podia demostrar cap violència» en la seva actuació.