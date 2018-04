Felipe González compara el procés independentista amb el règim de Maduro

No pels presos polítics, sinó per l’intent de formar una assemblea constituent «vulnerant les regles de joc»

Actualitzada 05/04/2018 a les 17:05

L’expresident del govern espanyol Felipe González ha comparat aquest dijous el procés independentista amb el règim de Maduro a Veneçuela. Segons González, les similituds entre les dues situacions no són l’existència de presos polítics, sinó el fet que tan el règim de Maduro com els independentistes provessin de crear un procés constituent en base a una «vulneració de les regles de joc i la Constitució».Durant una roda de premsa a la Casa Amèrica amb representants de l’oposició veneçolana, ha afirmat que «al que més s’assembla el 6 i 7 de setembre del passat any a Catalunya no és al que representa l’oposició veneçolana, sinó al que va fer Maduro a l’Assemblea Nacional Constituent».Segons González, van «falsejar un procés parlamentari per elegir una assemblea constituent amb plens poders sense sufragi universal, quelcom molt semblant al que va passar el 6 i 7 de setembre a Catalunya desgraciadament».L’expresident espanyol ha assegurat, però, que entre els dos casos «hi ha una diferència», que és que «aquells que pretenien violentar l’Estatut d’Autonomia i la Constitució no tenien darrere la força suficient per culminar el procés», mentre que Maduro si que tenia la força per imposar-ho.