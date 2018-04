El jutge belga deixa en llibertat sense fiança Comín, Serret i Puig

Toni Comín reclama «la llibertat immediata» dels presos que són a Espanya després que el jutge alemany hagi descartat el delicte de rebel·lió

El jutge belga ha deixat en llibertat sense fiança els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, que han declarat aquesta tarda davant d'un jutge d'instrucció. Mentrestant, el magistrat continua el procés per decidir sobre la petició d'extradició. En declaracions als mitjans a la sortida dels jutjats, Comín ha reclamat «la llibertat immediata de les persones que avui estan a presó a Espanya acusades d'un delicte de rebel·lió que el jutge alemany ja ha explicat que no s'ha produït». En aquest sentit, ha mostrat una «satisfacció immensa» per la decisió judicial del tribunal de Schlewsig-Holstein de deixar en llibertat sota fiança Carles Puigdemont i descartar el delicte de rebel·lió per manca de violència. Comín ha recordat que un jutge d'Escòcia també va deixar en llibertat sense fiança Clara Ponsatí i que al novembre el jutge belga també va decretar llibertat per als membres del Govern que aleshores eren a Brussel·les. «En els quatre casos la decisió ha estat la mateixa» i contrasta amb la decisió de la justícia espanyola, ha subratllat.Comín ha dit que els tres consellers destituïts que ara són a Brussel·les tenen «plena convicció» que seran capaços de fer entendre als jutges a Bèlgica que no hi ha motius per executar l'extradició.