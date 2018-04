Catalá nega que la detenció de Falciani tingui res a veure amb les peticions sobre Rovira i Gabriel

«No hi ha cap decisió política ni gestió de governs» i «no hauríem de veure res més del que hi ha realment»

Actualitzada 05/04/2018 a les 11:30

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha negat aquest dijous que la detenció de l’extreballador del banc suís HSBC Hervé Falciani, reclamat per la justícia suïssa, tingui res a veure amb les peticions de la justícia espanyola sobre la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel. Segons Catalá «no hi ha cap decisió política ni gestió de governs en aquestes qüestions» i «no hauríem de veure res més del que hi ha realment» que és «una petició internacional i un exercici de cooperació per part de les forces de seguretat i després hi serà també per part del poder judicial». Tot plegat, ha dit, es produeix en el si de de «processos judicials amb garanties» promoguts «en el marc de la cooperació i de les relacions internacionals». El ministre ha justificat la detenció pel fet que Suïssa ha reiterat la petició el 19 de març (tot i que ha havia estat detingut el 2012 i alliberat poc després per decisió de l’Audiència Nacional). «En aquest moment, les autoritats espanyoles, en el seu deure de cooperació i lleialtat han produït la detenció i sotmetran a l’Audiència Nacional l’oportunitat d’aquest lliurament», perquè «hi ha hagut una petició per dur a terme una detenció i entrega», i «és un tribunal qui prendrà la decisió».