SCC acusa els CDR de voler «imposar una visió única» de Catalunya i fer-ho «per la força»

Rosiñol afirma que Sánchez els «donarà un cop de mà» per reunir-se amb els líders estatals d'UGT i CCOO

Actualitzada 04/04/2018 a les 18:05

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, ha criticat que els Comitè de Defensa de al República (CDR) vulguin imposar una «visió única» sobre Catalunya i que es faci «per la força». Així ho ha explicat després de la reunió mantinguda aquest dimecres amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, a la seu del partit a Madrid, a qui ha traslladat la seva visió sobre la situació a Catalunya. Per a Rosiñol, és «profundament greu que hi hagi una minoria que intenti imposar la seva visió per la força» i ha destacat que la majoria està «en contra de la ruptura». Per això, ha exigit «accions polítiques que garanteixin els drets i llibertats de tots els catalans». D'altra banda, ha assegurat que Sánchez s'ha compromès a intercedir per tal que l'entitat es pugui reunir amb els líders estatals de CCOO i UGT, dels que ha criticat que participin de manifestacions al costat d'entitats com Òmnium i l'ANC.Rosiñol ha destacat que al creació de marcs de convivència i concòrdia «es més necessària que mai per evitar la ruptura» i ha afegit que cal tenir en compte «com els CDR volen imposar una visió única de Catalunya» i que tant TV3 com Catalunya Ràdio «es dediquen a blanquejar i justificar les seves accions violentes». A més, ha vinculat els CDR amb la CUP i Arran. Per al president de SCC, aquesta tasca correspon als partits polítics «constitucionalistes» i no ha volgut entrar a valorar quines haurien de ser les mesures.Per últim, Rosiñol ha lamentat que UGT i CCO «s'aliïn amb entitats secessionistes com Òmnium o l'ANC» i ha considerat que «no haurien de participar de forma activa en actes on l'objectiu sigui la separació de Catalunya de la resta d'Espanya i la generació d'odi entre els catalans». En aquest sentit, ha confirmat que Sánchez «donarà un cop de mà» a l'entitat per tal que aquesta es pugui reunir amb els líders dels dos sindicats a escala estatal.