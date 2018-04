Llarena ofereix a Comín i Serret la possibilitat de personar-se a la causa al Tribunal Suprem

Trasllada al seu advocat, Gonzalo Boye, la interlocutòria de processament

Actualitzada 04/04/2018 a les 13:30

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha ofert aquest dimecres a l’advocat dels consellers destituïts Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, la possibilitat de personar-se a la causa que se segueix contra ells al Tribunal Suprem, on estan encausats per rebel·lió i malversació de fons i desobediència i malversació, respectivament. El magistrat ha tingut en compte que Gonzalo Boye ja ha representat els dos consellers destituïts en ocasions anteriors a l’Audiència Nacional, i per aquest motiu li ha enviat la interlocutòria de processament dels 25 encausats i ha obert la porta a la seva personació. El jutge actua un cop ja ha donat per personats també el president destituït Carles Puigdemont i els consellers Ponsatí i Puig. La personació de Comín podria implicar un allargament dels tràmits de la seva suspensió com a diputat, perquè permetria a la seva defensa presentar recursos d’apel·lació.