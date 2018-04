El registre de parelles estables en tramita gairebé un miler en un any

En el conjunt de Catalunya, Justícia ha inscrit un total de 10.000 parelles, mentre que al Camp de Tarragona seran 928

Actualitzada 03/04/2018 a les 21:45

Registre únic

Els Serveis Territorials de Justícia a Tarragona han inscrit 439 parelles estables i té en curs la tramitació de 489 sol·licituds. Aquest és el balanç del primer any d’existència d’aquest registre que es va activar el 3 d’abril del 2017 i que, en el conjunt de Catalunya, afecta 10.000 parelles. La primera parella tarragonina que es va registrar ho va fer el 12 d’abril. Els protagonistes van ser Raquel Puente i Antonio Vergara, pares de dos nens i residents a Constantí. La parella, que no estava casada, va formalitzar la seva inscripció al registre, que és gratuït, a les 10.00 hores.Uns minuts després que Raquel i Antonio rubriquessin el seu compromís, van legalitzar la seva situació Jaume Matas i Sigrid Schnell, una parella de Reus que, en el moment de donar-se d’alta al registre de parelles estables feia vint anys que vivien junts. Segons van dir en el seu moment, van adoptar la mesura per assegurar-se la pensió de viduïtat. Una tercera parella esperava el seu torn. Des de llavors, 1.856 persones residents al Camp de Tarragona s’han convertit en parella estable o estan pendents de la finalització del tràmit per part de Justícia per integrar-se al registre.Cal recordar que la inscripció en aquest registre és un dels requisits perquè les parelles estables, també anomenades parelles de fet, tinguin dret a la pensió de viduïtat, encara que no estiguin casades. Aquest va ser el motiu principal que va decidir Jaume Matas i Sigrid Schnell, una parella d’edat avançada, a donar-se d’alta.El nou registre de parelles estables de Catalunya es va posar en marxa amb la voluntat de facilitar a aquesta modalitat de parella a què poguessin optar a poder percebre la pensió de viduïtat. La inscripció és gratuïta i la sol·licitud es pot fer de manera presencial o telemàticament. Un dels fets destacats d’aquest registre únic per a tot Catalunya és que tots els ciutadans que compleixin amb els requisits puguin registrar-se independentment del lloc on resideixin.Amb la creació del registre de parelles estables de Catalunya, el Departament de Justícia assegura que tots els ciutadans tenen accés a un registre, amb independència del seu lloc de residència. Fins a l’abril de l’any passat, els únics registres eren d’abast municipal i només n’havien creat un nombre reduït d’ajuntaments.El registre de parelles estables de Catalunya va néixer amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. A banda de les persones que s’hi inscriguin directament, el registre també pot incorporar la informació sobre les parelles inscrites als registres municipals i constituïdes davant de notari. L’existència d’aquest registre dificulta, entre altres qüestions, el frau i facilita l’obtenció dels certificats.Com van dir Raquel Puente i Antonio Vergara el 12 d’abril, formar-ne part del registre de parelles estables els atorgava més tranquil·litat des del punt de vista legal, de manera especial per la seguretat que, amb la decisió que van prendre, donaven als seus dos fills de curta edat.