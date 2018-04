Els familiars dels polítics presos engeguen una campanya d'enviament massiu de cartes demanant «auxili» a líders europeus

L’ACDC demana als ciutadans que enviïn les missives als caps de govern d’Alemanya, França, Irlanda, Portugal i Finlàndia, i esperen un impacte «per saturació»

L’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), que agrupa els familiars dels polítics independentistes presos o a l’estranger, ha engegat aquest dimecres la campanya Europe, make a move, amb la que espera omplir els despatxos dels caps de govern de cinc països europeus de cartes de catalans reclamant «auxili» i «ajuda» per la situació que viu Catalunya i la «vulneració de drets» que denuncien. L’entitat ha preparat una missiva en les cinc llengües oficials d’Alemanya, Finlàndia, França, Irlanda i Portugal perquè els ciutadans la signin i l’enviïn als seus primers ministres de manera «massiva» i concentrada en el temps. Segons els familiars, la idea és que rebin la mateixa carta tants cops en un període de temps molt concentrat i així aconseguir un «impacte per saturació». L’ACDC compta amb la col·laboració de les entitats i partits independentistes per tal de fer una molt alta distribució de la carta durant el dia de Sant Jordi, provocant així que les cartes s’enviïn majoritàriament durant aquest mes.A la carta presentada aquest dimecres a Barcelona, es vol fer un «crit d’auxili» de part de «tots aquells que estem compromesos amb els valors democràtics i de defensa dels drets humans». «No podem obviar ni mirar cap a un altre costat amb el que està passant a Catalunya», asseguren a la missiva, tot demanant «ajuda» als dirigents i institucions europees. A més de fer un relat del que, sota el seu punt de vostè, ha vingut succeint a Catalunya des d’abans de l’1 d’octubre, el model de carta denuncia també «l’onada d’actruacions policials, judicials i governamentals greument vulneradores de drets fonamentals reconeguts a la Convenció europea dels drets humans, la Carta de drets fonamentals de la UE i la pròpia Constitució espanyola». Igualment es recorda l’aplicació de l’article 155 «incomplint de manera flagrant» les lleis constitucionals, i l’ús de la «violència física contra la ciutadania per participar en un referèndum» i la persecució judicial contra alcaldes i polítics, amb les «desproporcionades presons preventives» als diputats i membres del Govern destituït, així com l’atribució del delicte de rebel·lió «sense violència existent». A més, es denuncia també que amb tot això es vulnera «la separació de poders» i es posa «en risc l’estat de dret».Per últim, la carta recorda que la Comunitat Europea va néixer «amb el noble objectiu que el verí de l’autoritarisme i el feixisme no tornés mai més a apoderar-se dels estats que la conformen». «Avui la missió i l’ànima fundacionals de la UE estan en risc des del moment en que permet la deriva autoritària d’un dels seus estats membres, sense cap mena de reacció per impedir-ho», afegeix la missiva.L’elecció dels cinc caps de govern ha estat basada en els dos estats que més influència tene a la UE, França i Alemanya, i en els tres que més «sensibilitat pel dret a l’autodeterminació» creuen que tenen, Irlanda, Portugal i Finlàndia. «Hem preferit escollir pocs governants però que els arribin moltes cartes de cop», ha explicat Betona Comín, germana de Toni Comín, que afegeix que aquesta «serà campanya amb força si molta gent l’envia i els mandataris veuen sacs plens de la mateixa carta».Laura Masvidal, dona de Joaquim Forn, ha comentat que fer un enviament massiu de cartes representa «molt bé l’estil de fer» dels independentistes. «Ens agrada expressar-nos amb la paraula, amb el diàleg», ha dit. Alba Puig, filla de Lluís Puig, ha defensat concentrar l’enviament de les cartes en aquest mes d’abril, per aconseguir un impacte «basat en la saturació».I en això tindrà molt a veure la diada de Sant Jordi. I és que les cartes es poden aconseguir ja als webs de l’ACDC i les entitats i partits sobiranistes. Però les parades de Sant Jordi que tindran l’ANC, Òmnium, la Crida, el PDeCAT, JxCat, ERC o la CUP serviran també per difondre la campanya i la pròpia carta, intentant provocar així que sigui durant els dies posteriors quantes més còpies de les missives es rebin als despatxos dels cinc caps de govern europeus.A la presentació, el president d’Òmnium, Marcel Mauri, ha intervingut per lloar la campanya. «És essencial internacionalitzar la nostra veu, fer-nos escoltar i com només sabem fer-ho nosaltres, a través del diàleg i la paraula. És molt important i també que aquestes accions contra la repressió que patim es faci des de la màxima unitat», ha sentenciat. En el mateix sentit s’ha expressat la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, que ha qualificat la iniciativa «d’excel·lent» perquè pot fer «la sensibilitat» per la causa dels presos i els «exiliats» catalans.