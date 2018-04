El govern espanyol estudia impugnar l'acord de la Mesa que permet que Puigdemont pugui delegar el seu vot

En la línia del criteri expressat pels lletrats del Parlament

Actualitzada 04/04/2018 a les 13:35

El govern espanyol estudia la possibilitat d’impugnar l’acord de la Mesa del Parlament adoptat aquest dimarts perquè el president de la Generalitat destituït i cap de files de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, pugui delegar el seu vot als plens del Parlament, segon han apuntat aquest dimecres a l'ACN fonts pròximes al ministre de Justícia, Rafael Catalá. L’executiu espanyol es planteja actuar en la línia de les consideracions dels lletrats del Parlament, que aquest dimarts van advertir que les mesures cautelars que el Tribunal Constitucional va dictar per evitar la investidura a distància de Puigdemont especificaven que «els membres de la cambra sobre els que pesi una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a presó no podran delegar el seu vot en altres parlamentaris». JxCAT i ERC entenen que en la mesura que Puigdemont ha estat detingut i pres a Alemanya està en la mateixa situació que Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Oriol Junqueras, que sí que han pogut delegar el seu vot.