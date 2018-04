Comín, Serret i Puig compareixeran aquest dijous davant del jutge a Brussel·les

Els tres consellers destituïts que són a Bèlgica es van posar a disposició de la justícia belga quan el Suprem va emetre la nova euroordre

Actualitzada 04/04/2018 a les 14:45

Els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig compareixeran aquest dijous davant del jutge a Brussel·les, segons ha pogut confirmar l'ACN. Els tres consellers que són a Bèlgica ja es van posar a disposició de la justícia belga quan el Tribunal Suprem va emetre les noves euroordres contra ells, i la fiscalia ja va dir llavors que els tenia localitzats. Per aquest dijous, està previst que els tres consellers destituïts declarin davant del jutge, que haurà de decidir si els imposa mesures cautelars mentre es decideix sobre l'euroordre: és a dir, si poden sortir en llibertat amb condicions, com ja va passar el novembre passat, o si han d'entrar en presó preventiva. El següent pas serà una vista als jutjats perquè el magistrat decideixi si són extradits o no.