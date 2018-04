Villegas es mostra disposat a debatre la il·legalització de les associacions independentistes

El secretari general de Ciutadans les equipara amb la Fundació Francisco Franco

Actualitzada 03/04/2018 a les 10:08

El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, s'ha mostrat partidari aquest dimarts de debatre la il·legalització de la Fundació Francisco Franco, a qui ha equiparat amb les associacions independentistes catalanes perquè «defensen valors que van en contra clarament dels valors constitucionals». «Personalment, estic d'acord en respectar la llibertat d'expressió inclús quan s'atempta contra els valors constitucionals», ha comentat Villegas, que ha assegurat que aquest debat seria propi «d'una societat ja madura democràticament com l'espanyola», tot i admetre que fins ara no s'ho havien «plantejat». Per Villegas la Fundació Francisco Franco seria un «exemple», però també, ha afegit, d'associacions independentistes «que reben diners públics» i que «han tingut molt protagonisme durant el procés separatista», en referència a Òmnium i l'ANC.Segons el secretari general de Ciutadans, debatre aquesta qüestió seria «legítim» però ha deixat clar que es tractaria de prendre «decisions consensuades».Aquest cap de setmana, la Fundació Francisco Franco va encendre les xarxes després de publicar un polèmic vídeo en què recordava el final de la Guerra Civil, l'1 d'abril del 1939.