Un gironí dormirà cada nit davant la presó de Neumünster «fins que no surti Puigdemont»

Visites de catalans a comptagotes per donar suport al president destituït a l’espera que es fixin les mesures cautelars mentre dura el procés d’extradició

Actualitzada 03/04/2018 a les 08:58

El gironí Eduard Alonso dormirà cada nit davant la presó de Neumünster, on Carles Puigdemont està reclòs des de fa més d’una setmana, «fins que no surti» del centre penitenciari. En declaracions a l’ACN, Alonso ha explicat que va arribar al municipi alemany divendres passat al matí després d’un viatge que va fer per carretera amb la seva furgoneta des de Girona.Tot i que ha afirmat que dorm cada nit al seu vehicle, aparcat davant de la presó, i que ho farà fins que Puigdemont no quedi alliberat, espera que «aquest dimarts» la fiscalia es posicioni en contra que es mantingui entre reixes. En cas que la justícia alemanya mantingui Puigdemont, però, Alonso diu que «no només seguirà ell» a la presó, «sinó tot un poble».A partir d’aquest dimarts, s’espera que la fiscalia general del ‘land’ Schleswig-Holstein es pronunciï sobre si se li han d’aplicar mesures cautelars mentre el jutge decideix sobre la seva extradició, un procés que es podria allargar entre 60 i 90 dies. Quan el ministeri públic s’hagi pronunciat, el tribunal superior de Schleswig-Holstein fixarà les mesures cautelars, que podrien significar l’alliberament del president o bé l’allargament de l’empresonament fins la decisió final.Alonso està aquests dies acompanyat de Jaume Marquet, conegut com a Jimmy Jump per les seves irrupcions com a espontani en esdeveniments esportius i també al festival d’Eurovisió de 2010. Marquet, que viu des de fa uns anys a Alemanya, explica que no té previst saltar a la presó. «No planejo res, però sí que entre tots a veure si fem una mica d’enrenou», ha afirmat. «Vinc aquí per donar suport al meu president, per veure si entre tots el podem fer fora de la presó», ha continuat.Diversos catalans s’han apropat a comptagotes durant la setmana santa per donar suport a Puigdemont, després de la manifestació de dimecres passat a la tarda a les portes de la presó de Neumünster. Per exemple, una família catalano-alemanya s’apropat al recinte penitenciari aquest dilluns a la tarda per deixar una carta al president destituït a la bústia de la presó.«Hem vingut a donar suport al president, hem estat uns dies de vacances a Dinamarca, i de tornada –vivim a Alemanya– hem decidit passar per aquí per poder entregar una carta i donar el nostre suport», ha afirmat Georgina Ramírez, la mare de la família. El pare, Volker Nannen, d’origen alemany, ha titllat Puigdemont de «pres polític» i ha assegurat que «els alemanys ho saben».