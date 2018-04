Turull denuncia un «encreuament de poders» a l'Estat i insisteix en una «solució dialogada»

El diputat de Junts per Catalunya considera que el debat al Parlament sobre la seva investidura «va valer la pena»

Actualitzada 03/04/2018 a les 09:34

El diputat de Junts per Catalunya i excandidat a la investidura, Jordi Turull, denunciat aquest dimarts en un article a 'La Vanguardia' que a l'Estat «s'està consolidant el que es podia denominar un autèntic encreuament de poders» després d'analitzar els arguments que el jutge del Tribunal Suprem exposa en la seva interlocutòria. Turull, en l'article escrit des de la presó d'Estremera, considera que el debat d'investidura «va valer la pena» i reitera la necessitat d'una «sortida dialogada» en el conflicte català. «I una sortida dialogada no pressuposa identificar renúncies, sinó identificar possibles sortides que puguin donar curs a allò que la ciutadania ha manifestat una i altra vegada», afegeix Turull.Turull també carrega contra Llarena per fer una «valoració política» quan en la interlocutòria inclou com a argument per a l'empresonament incondicional i sense fiança que convé «garantir l'encertat retorn de l'autogovern a Catalunya». «Que la seva valoració política, abusant del poder que la llei li atribueix, el porti a dictar en presó preventiva –és a dir, sense cap judici- és més que una anomalia d'un sistema de separació de poders i garantia d'imparcialitat», argumenta.El diputat de Junts per Catalunya explica que el debat d'investidura va continuar al Suprem amb les «rèpliques de la Fiscalia, de les altres acusacions –alguns directament d'extrema dreta- i particularment del jutge instructor» i també critica arguments del jutge Llarena per empresonar-lo amb «criteris de psicologia d'estar per casa». Per Turull, és una «falta de respecte». «Però el pitjor no és això, que ja resulta bastant tràgic, sinó que el que ho fonamenta segons ell: haver-nos declarar innocents del què se'ns acusa», continua Turull, que assenyala que «una de les conquestes de l'Estat de dret i democràtic és poder declarar-se innocent sense que comporti cap represàlia».El diputat de Junts per Catalunya també assegura que ser el candidat a la investidura a la presidència de la Generalitat va ser un «extraordinari honor» i «era el què tocava» per «una qüestió de dignitat democràtica i per correspondència amb el president Carles Puigdemont i a Jordi Sànchez». D'altra banda, Turull lamenta que en menys de 24 hores passés de «presidenciable a presidiari». «El cop va ser fort. Però són més fortes les meves conviccions que les seves injustícies. I per això estic serè i ferm», comenta.