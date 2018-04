Roger Torrent convoca per a dijous el ple

L’ordre del dia inclou la proposta de Cs «sobre l'impuls del procediment d'investidura» i l’aprovació de la comissió d’investigació dels atemptats jihadistes

03/04/2018

El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat formalment un ple per al proper dijous, a les 10 hores del matí. Tal i com estava previst, l’ordre del dia inclou la proposta de resolució de Cs sobre «l'exigència al president del Parlament del compliment de la seva funció institucional i sobre l'impuls del procediment d'investidura», on pretén sol·licitar a Torrent que comparegui per parlar de la situació actual de la cambra i de les negociacions sobre el futur president de la Generalitat.A més, al ple s’ha inclòs també la votació de la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats jihadistes del 17 i el 18 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, presentada per JxCat, ERC i la CUP. Igualment, es debatrà la recuperació d'una part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat, i el decret de necessitats financeres per la situació de pròrroga pressupostària. Per últim, es designaran els diputats interventors per al pressupost de 2018.