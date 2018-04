Rajoy afirma que combatrà els CDR «amb tots els mitjans policials i judicials»

Assegura que respectarà la decisió de la justícia alemanya sobre Puigdemont

Actualitzada 03/04/2018 a les 16:12

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reaccionat a la decisió de la fiscalia alemanya de demanar que es tramiti l'extradició de Carles Puigdemont per «alta traïció» i «malversació». «És un tema que respon a una petició de la justícia espanyola i, lògicament, serà la justícia alemanya, la decisió de la qual respectarem, la que al final prengui la decisió definitiva», ha afirmat Rajoy en una roda de premsa conjunta amb el primer ministre algerià, Ahmed Ouyania. El president espanyol ha afegit que Europa «no és només un espai econòmic, és un espai moral i democràtic de països que són respectuosos amb els drets humans, l'imperi de la llei, l'estat de dret i amb la separació de poders».Preguntat per l'actuació dels Mossos amb els CDR aquest cap de setmana, Rajoy ha volgut deixar clar que «no té cap sentit crear cap polèmica sobre l'actuació dels Mossos en aquest moment» i ha afegit que la policia catalana, igual que la resta de les forces de seguretat, «actua d'acord a criteris tècnics».El president espanyol ha insistit a criticar aquests comitès «de persones violentes» i deixar, segons ha dit, que els cossos i forces de seguretat, sigui la policia espanyola, la Guàrdia Civil o els Mossos, «compleixin amb la seva funció, que ho intenten i ho fan amb una situació d'extrema dificultat». Rajoy ha subratllat que en els darrers temps la policia catalana ha fet «moltes» identificacions i detencions i ha remarcat que el govern espanyol «està determinat a combatre» la conducta dels CDR «amb tots els mitjans policials i judicials que tingui a l'abast».«Tots estem preocupats per l'activitat violenta i intimidatòria d'aquests grups», ha recalcat Rajoy, que ha avisat que «la llei es complirà, com s'ha anat complint al llarg d'aquests últims mesos». «El més important en aquests moments és que cadascú compleixi amb les seves pròpies responsabilitats i la més important pel Parlament de Catalunya és elegir un president que ho pugui ser», ha sentenciat.