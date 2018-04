Madrileños por el derecho a decidir demana a Alemanya que no extradeixi a Puigdemont

L'entitat intenta entregar sense èxit una carta a l'ambaixador on demana que ajudi a frenar la «deriva autoritària» del govern espanyol

Actualitzada 03/04/2018 a les 18:55

L'associació Madrileños por el derecho a decidir ha reclamat a Alemanya que ajudi a frenar la «deriva autoritària» del govern espanyol en relació amb el conflicte amb Catalunya. Una representació de l'entitat ha intentat, sense èxit, entregar una carta a l'ambaixador alemany a Madrid en què li explicaven que el debat de Catalunya «no és sobre independència, sinó sobre democràcia», i en què subratllaven que l'Estat espanyol «escull com a única resposta les vies repressives i la judicialització de la política» en lloc d'actuar «com un democràcia madura». A la missiva també afirmaven que la detenció de Puigdemont està essent una «vergonya per a l'Estat espanyol» però subratllaven que «no té perquè ser una vergonya per a Alemanya i per a Europa».A la carta, Madrileños por el derecho a decidir recorda que l'agost del 1940 Lluís Companys va ser detingut per la policia política nazi i posteriorment entregat a les autoritats franquistes, que el van acabar afusellant. I afegeix, en aquest sentit, que l'octubre del 2017 el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, va advertir, en al·lusió al govern Puigdemont, que qui declarés la independència potser acabava «com el que la va declarar fa 83 anys».Per tot plegat, l'entitat acaba la carta sol·licitant a l'ambaixador espanyol que intervingui per «evitar l'extradició d'un president de Catalunya», i alerta que és l'oportunitat «d'optar per la democràcia en lloc de per la repressió i l'autoritarisme».Davant la impossibilitat d'entregar la carta a l'ambaixador alemany a Espanya, Madrileños por el derecho a decidir ha optat per fer-ne lectura pública davant l'ambaixada. Els encarregats de llegir la carta han estat l'actor Carlos Olalla i l'activista Elena Martínez.