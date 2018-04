Els independentistes entenen que el líder de JxCat està en la mateixa situació que els presos, mentre Cs i PSC rebutgen aquesta interpretació i es plantegen demanar-ne la reconsideració

La Mesa del Parlament ha acceptat aquest dimarts la delegació de vot del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, per als plens de la cambra. La majoria independentista de JxCat i ERC a l’òrgan de govern del Parlament ha possibilitat que el tràmit s’hagi tirat endavant i que, a partir de la propera sessió plenària, el vot de Puigdemont el pugui fer efectiu la portaveu del seu grup, Elsa Artadi. Des dels partits independentistes entenen que la detenció a Alemanya que manté Puigdemont a presó el té en una situació idèntica a la que tenen els polítics presos a Madrid, com Oriol Junqueras o Jordi Sánchez, que sí tenen reconeguda i acceptada la delegació del seu vot. Des de Cs i PSC, però, no ho veuen igual i per això els seus representants a la Mesa han votat en contra de la decisió. Ells consideren que el TC s’hi va posicionar en contra de la delegació del vot quan es va intentar per a la seva sessió d’investidura interrompuda i, a més, que la seva situació actual a Alemanya no és la mateixa que la dels presos d’Estremera i Soto del Real. Per la seva part, els lletrats han recordat que el Constitucional va rebutjar una possible delegació de vot quan Puigdemont estava a Brussel·les, i Cs i PSC creuen que això constitueix una advertència dels serveis jurídics i una oposició a la decisió.No és el primer cop que es demana. Carles Puigdemont ja havia reclamat poder delegar el seu vot quan, setmanes enrere, havia d’intentar-se la seva investidura. Aleshores, però, ell residia sense ordre de detenció internacional a Bèlgica i no estava detingut i empresonat a Alemanya, com ho està ara. És per això que, donades les seves circumstàncies actuals, Puigdemont va tornar a demanar a la Mesa poder votar a través d’un company de grup, com fan Junqueras i Sánchez.I ha estat la reunió de la Mesa d’aquest dimarts la que ha tractat la petició, que ha acabat sent acceptada gràcies al vot de JxCat i ERC, i malgrat el rebuig de Cs i PSC. Durant el debat intern, els lletrats del Parlament han demanat que, a l’hora de prendre una decisió, es tingués en compte el criteri que els tribunals espanyols, amb el Tribunal Constitucional al capdavant, havien expressat quan Puigdemont va reclamar delegar el vot mentre estava a Bèlgica. Aquella interlocutòria del TC s’oposava a aquest tràmit perquè el cap de files de JxCat no estava en la mateixa situació de privació de llibertat que la resta de presos, i per això ni Puigdemont i Toni Comín (ERC) havien tingut fins ara l’oportunitat de delegar el vot.El fet que els lletrats hagis fet aquestes referències ha estat interpretat de manera ben diferent pels independentistes i els constitucionalistes de la Mesa. Mentre JxCat i ERC consideren que la situació de Puigdemont ha canviat des que està a la presó alemahya i el criteri del TC ara no és aplicable, PSC i Cs creuen que la detenció del líder independentista no fa que tingui la mateixa consideració que Junqueras o Sánchez, donat que, segons ells, no ha acceptat ni la detenció ni l’ordre d’extradició que pesen sobre ell.Malgrat aquest debat intern, la delegació de vot s’ha acceptat i Puigdemont podrà votar a partir d’ara a través d’Artadi. La mesura, si res ho impedeix, s’aplicarà des del proper plenari, que segurament serà el proper dijous. Abans, però, la decisió de la Mesa podria ser recorreguda. I és que Cs i PSC –i molt probablement també el PPC- estudiaran si cap una petició de reconsideració de l’acceptació de la delegació del vot, provocant així que la Mesa s’hagi de tornar a pronunciar i obrint la porta a poder acabar en el Constitucional de nou. A més, Cs creu que existeix un defecte de forma en la pròpia demanda de la delegació, donat que Puigdemont signa el document al Palau del Parlament i consideren més que clar que el cap de files de JxCat no ha estat a Barcelona per poder signar-ho allí.D’altra banda, la Mesa del Parlament també ha aprofitat la reunió per admetre a tràmit una proposició de llei presentada pel Partit Popular Català (PPC) sobre «ensenyament plurilingüe» a Catalunya, amb la que intenten canviar el model educatiu d’immersió lingüística.