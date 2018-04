ERC vol plantejar Lluís Salvadó per a controlar els comptes del Parlament

Cs i PSC han censurat la proposta per la seva situació d'investigat per malversació de fons públics

Cs i PSC han censurat avui que Esquerra proposi Lluís Salvadó com un dels diputats interventors per controlar els pressupostos del 2018 al Parlament, ja que recorden la seva situació d'investigat per malversació de fons públics, però també per les seves polèmiques declaracions masclistes.La Mesa del Parlament ha acordat avui que en el pròxim ple es designi els diputats interventors per al període pressupostari del 2018, una responsabilitat que recau tradicionalment en tres diputats i que se sol repartir entre els grups majoritaris de la cambra, en aquest cas, Ciutadans, Junts per Catalunya i ERC.Mentre Ciutadans tornarà a proposar Antonio Espinosa i Junts per Catalunya optarà pel seu diputat Narcís Clara, ERC plantejarà el nom de Lluís Salvadó, una proposta que ha rebut el rebuig de Ciutadans i PSC.Des de la formació taronja, la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, ha mostrat el seu rebuig a la proposta del nom de Salvadó des d'ERC per controlar els comptes del Parlament, atès que l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat està investigat per malversació, desobediència i prevaricació.De la seva banda, la portaveu parlamentària de PSC-Units, Eva Granados, ha anunciat en roda de premsa que el seu grup votarà en contra de la designació de Salvadó perquè consideren que «no és una persona adequada per ser interventor» en estar imputat per malversació de fons públics.A més, Granados ha recordat que fa unes quantes setmanes els socialistes ja van demanar la seva dimissió pels comentaris masclistes que va fer en una conversa telefònica amb un company de partit i que va ser filtrada als mitjans de comunicació.«Entenem que no pot representar el conjunt de la població», ha subratllat Granados, que ha detallat que el seu grup demanarà la votació per separat del candidat, cosa que no se sol fer en aquest tipus de tràmits, per emetre el seu vot negatiu.Salvadó va protagonitzar una polèmica arran d'una conversa telefònica amb comentaris masclistes, que va ser intervinguda el mes de juliol passat per ordre del jutge que investiga els preparatius del referèndum, en la qual el dirigent republicà comentava en termes sexistes amb Josep Caparrós, alcalde de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), els problemes del Govern per designar una consellera d'Educació i tots dos acabaven fent broma sobre com n'és de difícil trobar dones que ocupin llocs de responsabilitat.