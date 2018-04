Els CDR responen a l'avís de Fiscalia de l'Audiència: «Els fa por l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu»

Els Comitès de Defensa de la República acusen «als mitjans i partits polítics del règim» d'inventar-se «una suposada 'kale borroka'»

Actualitzada 03/04/2018 a les 09:27

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han tret pit davant l'advertència de la Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) d'emprendre accions legals contra els seus membres per actes de «rebel·lió» i «violència», entre d'altres. En un comunicat difós aquest dilluns al vespre, acusen «els partits polítics i als mitjans de comunicació del règim» d'emprendre una campanya en què han començat «a difondre mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos». «Pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder justificar, també, la persecució judicial», indiquen en l'escrit, encapçalat per l'etiqueta #MésViusQueMai. «No tenen miraments en inventar una suposada 'kale borroka' que no existeix ni existirà», han afegit sobre els seus acusadors. «I el que realment els hi fa por és l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu», asseguren.Els Comitè de Defensa de la República no troben casual l'elecció del moment per anunciar possibles querelles per part de l'Audiència Nacional «en una setmana en què els CDR hem agafat el timó de les protestes al carrer», al·leguen. Una setmana que va començar diumenge passat amb una concentració als entorns de la delegació del govern que va acabar amb accions contundents entre manifestants i Mossos d'Esquadra. I una setmana que ha seguit aquests darrers dies amb diverses accions a peatges d'autopistes en què s'han tret barreres perquè els vehicles passessin sense pagar.«Els CDR som estudiants, pageses, bomberes, aturades, botigueres, cambreres, recepcionistes, professora autònomes, cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, carteres, treballadores de la indústria, jubilades...», ressalta l'escrit. «Els CDR som el poble i som aquí per construir la República», afegeix, no sense oblidar el seu principi de practicar el «pacifisme actiu» com a «mètode de transformació social».«Tenen por que cada vegada ens organitzem més i prenguem consciència del poder que tenim», prossegueix l'escrit. «Ells (l'Estat) tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les porres i tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes», indica.«També ens tenim les unes a les altres colze a colze i allò que més els espanta: el futur», constata per després finalitzar: «Denunciem els intents de criminalització, sigui de la premsa o la fiscalia, tots ells poders fàctics d'un estat repressor i feixista», diu. «La por ha canviat de bàndol. I seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i reivindicativa per assolir els nostres objectius», apunta. «No tindran prou presons per un país pacífic en peu de lluita!», conclou el comunicat.