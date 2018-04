L'alcaldessa diu que la resolució els satisfà i confia que les forces armades no demanin tenir estand al certamen

Actualitzada 03/04/2018 a les 14:35

Sabia que no podia dur uniforme

Participar seria «incoherent»

El Jutjat de Primera Instància Número 1 de Girona ha resolt que l'Exèrcit pugui participar al saló Expojove però manté el veto a l'uniforme militar. La interlocutòria estima dues de les mesures cautelars que demanava el Ministeri de Defensa i permet que les forces armades puguin tenir estand al saló, que se celebrarà de l'11 al 14 d'abril. A més, el jutge resol mantenir aquesta mesura cautelar fins que no hi hagi sentència. És a dir, que es pot aplicar també en edicions posteriors a la del 2018. Per contra, la interlocutòria sí que permet a l'organització «excloure la presència de personal uniformat a l'estand». L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, diu que la decisió del jutge els satisfà perquè dona compliment al codi ètic de Fira de Girona i confia que l'Exèrcit no participi al certamen. Precisament, perquè les forces armades sempre han defensat la necessitat d'anar-hi amb uniforme, i no fer-ho seria «incongruent» i –segons entén Madrenas- «aniria contra els seus principis».La interlocutòria, que signa el magistrat Joan Marsal, havia de resoldre sobre les tres mesures cautelars que sol·licitava el Ministeri de Defensa. La primera, que les forces armades puguin participar al proper Expojove (que començarà la setmana vinent). La segona, que aquesta decisió es faci extensiva als tres anys de veto. I la tercera, que la Fundació Fira de Girona no pugui excloure la presència de soldats uniformats a l'estand.A l'hora de resoldre, el magistrat agrupa les dues primeres mesures cautelars perquè entén que són «les cares de la mateixa moneda» i l'una és «conseqüència» de l'altra. Pel què fa a si els soldats poden o no vestir uniforme, però, la interlocutòria ho tracta a part, perquè entén que aquesta mesura, sobretot, es basa en la «discrepància» a l'hora d'interpretar el codi ètic de la Fira.El jutjat conclou que l'Exèrcit pot participar a l'Expojove i fixa que aquesta mesura cautelar es mantingui fins que hi hagi sentència. A l'hora de fonamentar-ho, la interlocutòria es basa, sobretot, en una qüestió de terminis. Segons recull l'escrit, Fira de Girona no va aprovar les normes de participació als diferents certàmens que organitza fins al 26 d'abril del 2017. És a dir, un mes després que s'hagués celebrat el darrer Expojove.El jutjat recorda que, a l'hora de sancionar l'Exèrcit, la Fira es va emparar en aquestes normes. I que, per tant, «s'aplica al Ministeri de Defensa una clàusula sancionadora que es va redactar i publicar una vegada que el contracte ja s'havia consumat». A més, la interlocutòria subratlla que l'Exèrcit no va saber que se li havia obert un expedient sancionador fins al 7 de març d'aquest any, quan va sol·licitar poder participar una altra vegada a l'Expojove.En conseqüència, el jutjat estima la demanda de l'Estat i anul·la de manera cautelar la sanció que s'havia imposat a les forces armades, permetent que puguin tornar a tenir estand. A diferència del què va reclamar l'advocat de la Fira, la interlocutòria no restringeix la decisió a aquest 2018, sinó que l'allarga fins que hi hagi sentència.Pel què fa a l'uniforme, el Jutjat de Primera Instància Número 1 tomba la demanda que li feia el Ministeri de Defensa. El magistrat entén que Fira de Girona pot vetar la vestimenta militar en base al seu codi ètic. Unes normes que ja eren vigents per a l'edició de l'Expojove del 2017, i de les quals l'Exèrcit n'estava al càrrec.Precisament, la interlocutòria recorda que abans que se celebrés el certamen, «hi ha correus del març de 2017 en què la Fundació Fira de Girona informava el Ministeri de Defensa que la uniformitat militar conculcava el seu codi ètic». El magistrat no entra en el fons de la qüestió, però sí que argumenta que en cap moment l'Exèrcit va manifestar el seu desacord amb aquesta interpretació ni va acudir als tribunals per denunciar-ho.«La inactivitat judicial del Ministeri de Defensa davant d'aquesta interpretació del codi ètic, que li era coneguda des de fa més d'un any, impedeix adoptar la mesura cautelar sol·licitada», subratlla interlocutòria. La decisió no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Girona en un termini de vint dies.L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que la resolució els satisfà perquè entén que avala el codi ètic de Fira de Girona. Madrenas diu que ara, després de conèixer-se la interlocutòria, la pilota està damunt del teulat del Ministeri de Defensa (que és qui haurà de decidir si sol·licita o no participar a l'Expojove).L'alcaldessa, però, entén que seria «incoherent» que les forces armades demanessin tenir estand. Precisament, perquè sempre han mantingut que vestir uniforme militar era essencial (com a un dret i un deure). «Aniria en contra del què ells mateixos han defensat», diu Madrenas, que també entén que si l'Exèrcit participés a l'Expojove aquest any «inhabilitaria els arguments que els han portat a presentar la demanda».Fira de Girona està pendent ara de rebre o no resposta del Ministeri de Defensa. Des de la Fira, però, ja han advertit que els espais estan pràcticament distribuïts i que, d'aquí a pocs dies, començaran ja a muntar el certamen.