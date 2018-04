Cessada la directora de l'Institut de Seguretat de Catalunya per transportar urnes per l'1-O

Es tracta de l'ampostina Annabel Marcos, qui va traslladar urnes amagades al seu cotxe per al referèndum

Actualitzada 03/04/2018 a les 14:01

El Ministeri de l'Interior ha cessat de manera «immediata» la director de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Annabel Marcos, després de tenir coneixement que va traslladar urnes en el seu vehicle el dia del referèndum de l'1 d'octubre. Segons fonts del Ministeri, la decisió s'ha pres en virtut de les facultats atribuïdes en l'article 155 de la Constitució i que li permet assumir les competències que li corresponen al Departament d'Interior sota les premisses de «garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans de Catalunya», «vetllar pel compliment dels principis recollits a la Constitució i a l'Estatut» i de «l'absolutament reconeixement a la professionalitat» dels agents dels Mossos d'Esquadra.El Govern va nomenar Annabel Marcos l'1 de març del 2016 directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des del 2010, havia liderat l'equip de recerca de l'Observatori dels Governs de Coalició (OGC), format per una vintena d'investigadors catalans, espanyols i llatinoamericans. Des de gener del 2011 fins setembre del 2015, havia estat diputada al Parlament.Aquest dimarts, el diari 'El Español' publica que Marcos va traslladar urnes per poder celebrar la votació en un turisme Seat Altea, inscrit a nom d'una altra persona, i que va ser una patrulla dels Mossos que la va localitzar. Va ser posteriorment que la policia catalana va confirmar que es tractava de la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i exdiputada de CiU ja que Marcos hauria pogut escapar-se amb l'urna abans de poder ser identificada al lloc, un centre de votació d'Alcanar.En una de les comunicacions dels agents amb la central de Mossos i en mans del Tribunal Suprem, els membres de la patrulla deixen constància que «n'havia sortit una senyora amb una urna i se l'ha endut en un vehicle. No han pogut intervenir-la perquè li ho ha impedit la massa», segons recull 'El Español', que també explica com la policia catalana va veure que es tractava d'Anna Isabel Marcos en comprovar que les dades del seu DNI coincidia amb les de la signatura electrònica utilitzada per signar les seves disposicions a l'Institut de Seguretat de Catalunya.