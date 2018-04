Albiol: «Els CDR no són ni un grup d'amics ni d'escoltes, són uns violents socials»

El líder del PPC celebra la decisió de la fiscalia alemanya: «És un pas més perquè Puigdemont passi comptes davant la justícia espanyola»

Actualitzada 03/04/2018 a les 13:53

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha continuat atacant les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) i els ha titllat «d'esverats radicals». «Els CDR no són ni un grup d'amics, ni d'Ampes, ni d'escoltes patriotes, són un grup d'individus que practiquen la violència social per desestabilitzar la immensa majoria de catalans», ha assenyalat Albiol. «Les seves accions creen preocupació, una molt mala imatge de Catalunya i, sobretot, fastiguegen una part molt important dels catalans amb situacions d'anormalitat com el bloqueig de carreteres», ha continuat el president del PPC, que ha considerat una «molt bona notícia» que la Fiscalia hagi decidit actuar contra els CDR. «Quan la Fiscalia comença, la seva actuació té el seu curs», ha avisat Albiol. Paral·lelament, el líder del PPC també ha celebrat que la fiscalia alemanya demani extradir «És un pas més perquè passi comptes davant la justícia espanyola».