Troben el cos sense vida d'una dona a Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa

Els primers indicis apunten que seria l'excursionista desapareguda des de diumenge a la zona

Actualitzada 02/04/2018 a les 21:48

Feia una ruta amb acampada

Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest dilluns a la tarda el cos sense vida d'una dona a la zona de la Font del Sant, a Montagut i Oix, a l'Alta Garrotxa. Els equips de rescat reprendran aquest dimarts a primera hora del matí les tasques per recuperar del cos que es troba en una zona de molt difícil accés, a baix d'un cingle. Se l'ha trobat pels volts de les sis de la tarda i tot indica que es podria tractar de l'excursionista desapareguda des de diumenge a la zona de Sadernes. Vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i vuit més dels Bombers de la Generalitat -inclòs un helicòpter del GRAE-, buscaven una dona de 43 anys que havia anat a fer una ruta de muntanya amb la seva parella.Segons han informat a l'ACN fonts dels Bombers de la Generalitat, els equips de rescat han trobat el cos a baix d'una cinglera a l'entorn de les sis de la tarda. El fet que el lloc sigui molt abrupte i les poques hores de llum que quedaven per poder treballar amb els mitjans aeris han obligat a posposar la recuperació del cos fins a dimarts a primera hora del matí.El cap de guàrdia dels Bombers, Ferran Garcia, ha explicat a l'ACN que la cinglera fa «més de trenta metres» i no s'hi podia arribar amb la grua. Per això, el cadàver es recuperarà demà. Garcia sí que ha confirmat que els efectius que han arribat fins on era el cos, que ja han trobat sense vida.La principal hipòtesi que contemplen els Mossos és que la víctima sigui la dona de 43 anys i veïna de Girona que va desaparèixer diumenge. L'autòpsia determinarà amb més exactitud la causa i les circumstàncies de la defunció. Ella i la seva parella estaven fent una ruta amb acampada per l'Alta Garrotxa. Diumenge va sortir de la tenda de campanya i ja no va tornar, segons ha explicat l'acompanyant. L'avís es va donar pels volts de dos quarts de sis de la tarda i quan es va activar la recerca.La parella feia nit a la zona de la Font del Sant, un espai planer tot i estar dins la zona de relleu abrupte de l'Alta Garrotxa. «A la cinglera on hauria anat a parar és d'una orografia que cada cop va fent més pendent i tenia més alçada», ha explicat Garcia. Abans del cos, el dispositiu de recerca ja havia trobat una motxilla vermella i un mocador de coll que pertanyien a la dona desapareguda des de diumenge.Les tasques de rescat del cadàver obligaran inicialment a moure'l de la zona on l'han trobat perquè l'helicòpter ara no hi pot arribar. Vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i vuit més dels Bombers han treballat en la recerca de la persona desapareguda des d'aquest diumenge.