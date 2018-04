Considera que persegueixen «la subversió de l’ordre constitucional emparant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades»

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha anunciat aquest dilluns que actuarà «amb contundència» contra les activitats dels Comitès de Defensa de la República (CDR) a qui atribueix possibles delictes de «rebel·lió, malversació i altres contra l’ordre públic». En un comunicat d’una sola pàgina, la Fiscalia assegura que ja actua i «ho seguirà fent» contra les «intolerables actuacions» dels CDR per «dur a terme davant la justícia els autors i promotors d’aquests actes vandàlics que posen en perill no només la pau pública i l’ordre constitucional, sinó la mateixa essència del sistema democràtic». Les activitats dels CDR, segons la Fiscalia, van més enllà de delictes individuals i pretenen «la subversió de l’ordre constitucional emparant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades pels delictes més greus que es poden donar en un Estat Social i Democràtic de Dret com és la rebel·lió».