El PP espera que la justícia alemanya extradeixi Puigdemont «aviat»

«Cal que Puigdemont i altres persones que han comès delictes a Catalunya compareguin aviat davant els tribunals», diuen

Actualitzada 02/04/2018 a les 15:15

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha afirmat aquest dilluns en declaracions als passadissos del Congrés que «espera» que la justícia alemanya extradeixi «aviat» el president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, detingut el 25 de febrer a Alemanya.Segons Hernando, cal que «alguns s’adonin tan aviat com sigui possible que tenen responsabilitats serioses i que han de comparèixer davant de la justícia». «Cal que Puigdemont i altres persones que han comès delictes a Catalunya compareguin aviat davant els tribunals i que la Justícia pugui actuar, perquè respectar les lleis és un dels principis essencials de qualsevol estat de dret», ha dit.Segons Hernando, han «pretès donar un cop per destruir Espanya» i per tant toca que «assumeixin les seves responsabilitats».