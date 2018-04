Puigdemont: «Sis mesos després de l'1-O, el Govern som presos polítics però lliures d'esperit»

El diputat de JxCat augura que «aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial» va obrir una etapa que no té «retorn possible»

Actualitzada 01/04/2018 a les 12:56

Nou missatge a les xarxes socials del diputat de JxCat Carles Puigdemont, destituït de la presidència en aplicació de l'article 155.«Sis mesos després de l'1-O, el govern de Catalunya som presos polítics però lliures d'esperit», diu el text. A través del missatge, Puigdemont, que és a la presó de Neumünster a Alemanya, ha assegurat que «aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial» va obrir una nova etapa de la qual no hi ha «retorn possible».«La paraula de la ciutadania no pot ser mai delicte; no escoltar-vos és legal però immoral», afegeix el compte d'Instagram. Tots els perfils de Puigdemont a les xarxes socials són gestionats pel seu equip des d'aquesta setmana.