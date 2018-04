El recorregut ha acabat davant del ministeri de justícia del govern alemany

L'ANC-Alemanya ha organitzat aquest diumenge una manifestació per reclamar l'alliberament del president destituït Carles Puigdemont, que està tancat a la presó alemanya de Neumünster, així com també de la resta de polítics presos a l'estat espanyol.La mobilització ha començat davant de la porta de Brandenburg de Berlín, i ha acabat amb una protesta just davant del ministeri de justícia de govern alemany. Els manifestants, amb pancartes per a l'alliberament dels presos i estelades, han fet càntics com «Puigdemont, President!» o «Llibertat presos polítics».