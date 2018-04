Iceta avisa que si s'advoca per «vies insurreccionals» es podria produir un «enfrontament civil»

Acusa la CUP de «portar el conflicte als carrers» amb els CDR i demana «apagar des de l'inici» els «brots de violència»

Actualitzada 01/04/2018 a les 13:17

El secretari general del PSC, Miquel Iceta, ha advertit que es podria produir un «enfrontament civil» si es pretén resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya per «vies insurreccionals».En una entrevista d'aquest diumenge al diari La Razón, el dirigent socialista ha plantejat que «si es produeixen atacs de forma impune i no són condemnats» tothom es pot pensar que té «barra lliure».Iceta també creu que la CUP està «intentant portar el conflicte als carrers» amb els CDR, i ha demanat «apagar des de l'inici» els «brots de violència» perquè «no acabin en enfrontament».Preguntat sobre si les classes mitjanes que votaven Convergència estan adoptant un llenguatge revolucionari i són les més actives al carrer, Iceta ha respost que «en part sí».D'altra banda, el secretari general del PSC ha constatat que la proposta d'un govern de concentració «no és possible», i ha admès que al PSOE «no li agrada la idea». També ha aclarit que la «línia vermella» és «no votar a un president independentista». Tot i això, Iceta ha volgut anar més enllà i ha defensat arribar a acords «més transversals» a nivell estatal, i ha posat com a exemple els Pactes de la Moncloa.