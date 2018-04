ERC es mostra disposada a «dialogar» amb el govern espanyol sense «condicions prèvies»

Aragonès creu que per facilitar la negociació «cal alliberar els presos i retirar acusacions»

ERC està disposada a dialogar amb el govern de Mariano Rajoy i considera que «cal seure en una taula» per poder «parlar de tot». L'adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès, és partidari d'un diàleg «sense apriorismes ni condicions prèvies», tot i que per facilitar-lo i que sigui «honest» reclama «alliberar els presos i retirar acusacions». Ho ha afirmat en una entrevista d'aquest diumenge a 'La Vanguardia', on ha valorat que «no té sentit tornar a plantejar una investidura de Puigdemont» si no es torna a presentar com a candidat.Pel secretari d'Economia, el més urgent és formar Govern, i el president cessat podria ser «una peça més des d'on es pugui fortificar la defensa dels drets i les llibertats». En aquesta línia, opina que l'objectiu de la negociació amb l'Estat s'hauria de centrar en com es respecten «els drets i les llibertats civils i polítiques» i «la voluntat democràtica dels catalans».Aragonès planteja una «nova estratègia independentista» que treballi per aconseguir «majories consolidades i inapel·lables», i «no només del 50%». L'adjunt a la presidència d'ERC creu que això seria suficient per a un referèndum acordat, però que ara no es dona aquesta situació. A més, defensa que cal recuperar les institucions i l'autogovern, «guanyar suports internacionals» i «enfortir la societat civil». També aposta per «fer aliances més àmplies», i és mostra optimista perquè «hi ha formacions que s'hi han mostrat disposades». Segons Aragonès, això pot ajudar a «provocar la negociació amb l'Estat».«No renunciarem al referèndum i a la independència», ha avisat el dirigent d'ERC, tot i que creu que «l'objectiu no és aconseguir la república en una tarda, sinó que es consolidi».