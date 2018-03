Crida dels CDR a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa

«No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm», és el lema de la batejada com a «primera acció directa de desobediència civil massiva»

Actualitzada 31/03/2018 a les 11:03

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) fan una crida a la ciutadania a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa. «No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm», és el lema de la batejada com a «primera acció directa de desobediència civil massiva». «Durant aquesta #OperacióTornada de Setmana Santa, vinguis d'on vinguis, NO PAGUIS CAP PEATGE!!!», han assenyalat aquest dissabte a través de les xarxes socials des dels CDR. «Cola't passant enganxat amb el cotxe del davant, manifesta la teva insubordinació amb la frase 'no vull pagar' o treu el Teletac», són algunes de les opcions que donen als conductors els Comitès de Defensa de la República. Els CDR ja van fer una acció similar dijous passat quan van aixecar durant unes dues hores les barreres del peatge de l'AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà.«Les carreteres catalanes estan més que amortitzades i els peatges només serveixen per pagar els vicis d'Abertis i de l'IBEX35. Aturem-ho!!!», han continuat des dels Comitès de Defensa de la República, que emmarquen l'acció de no pagar els peatges en la «protesta contra la repressió espanyola, els empresonaments polítics, l'exili forçat, els cops de porra i el segrest judicial de la sobirania catalana». «El millor que podem fer no és omplir el país de llaços grocs sinó deixar d'obeir els carcellers del 155», han conclòs des dels CDR.